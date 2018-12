Wendlingen: 28-Jähriger tödlich verunglückt

Kreis Esslingen: In der Nacht zum Freitag ist ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Heinrich-Otto-Straße tödlich verletzt worden. Der Mann war gegen 2.30 Uhr mit seinem BMW stadtauswärts unterwegs. Auf einem wegen einer Baustelle auf 30 km/h beschränkten Teilstück fuhr der Autofahrer ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge dabei offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor der Unterführung der A 8 scherte der Fahrer nach links aus, um an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbeizufahren.

Anschließend kollidierte er auf der linken Straßenseite mit einem Bagger, der mit eingeschalteter Rundumleuchte und Warnblinklicht auf einer Nachtbaustelle im Bereich der Bahngleise Bauarbeiten durchführte. Der 28-Jährige, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr aus dem völlig deformierten Wagen befreit werden musste, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 58 Jahre alte Bagger-Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Sachverständiger mit der Untersuchung der Unfallursache beauftragt. Die Heinrich-Otto-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Sowohl der BMW als auch der Bagger waren nicht mehr fahrtauglich. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit mehreren zehntausend Euro. (pol/fm)