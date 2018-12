Waiblingen: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Rems-Murr-Kreis. Am Samstag gegen 07.15 Uhr hat ein 27jähriger Smart-Fahrer auf der Schorndorfer Straße stadtauswärts einen Fußgänger auf der Fahrbahn erfasst und hierbei schwer verletzt.

Der Smart-Fahrer fuhr ohne sich um den Fußgänger zu kümmern weiter in Richtung Beinstein, kehrte jedoch später wieder an die Unfallstelle zurück. Der verletzte Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und in eine Klinik verbracht.

Das Fahrzeug des Flüchtigen wurde nach Rücksprache mit der Staatanwalschaft Stuttgart beschlagnahmt und derzeit spurentechnisch durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Backnang untersucht.

Auch seinen Führerschein musste der 27jährige abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Am Smart des Verursachers wurden Unfallspuren festgestellt, die nicht mit dem Unfall mit dem Fußgänger in Einklang zu bringen sind.

Möglicherweise ist der 27jährige bereits vor dem Unfall oder auch nach seiner Flucht an einem weiteren Fahrzeug hängengeblieben und auch da einfach weitergefahren. Zeugen oder Geschädigte die Angaben zu diesem oder einem Verkehrsunfall vor oder nach dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, zu melden.