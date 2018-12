Waiblingen: Fußgänger angefahren – schwer verletzt

Ein 24-jähriger VW-Passat-Lenker befuhr am Samstag, gegen 11.10 Uhr, die Jesistraße in Richtung Alte Bundesstraße. Am Fußgängerüberweg unter der Bahnbrücke querte ein 46-jähriger Fußgänger die Fahrbahn ordnungsgemäß von links nach rechts.

Der Pkw-Lenker übersah den 46-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß auf dem Fußgängerüberweg. Bei dem Aufprall wurde der Fußgänger mehrere Meter nach vor geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu.

Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.