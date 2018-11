Sindelfingen: Fahrzeug aufgebrochen

Eine unbekannte Person schlug am Dienstag, zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, an einem in der Sindelfinger Stadtmitte geparkten VW Golf die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und nahm eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche samt Laptop und Handy an sich.

Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. An dem Golf entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen, welche die Person bei der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden. (pol/mp)