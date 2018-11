Gastrocheck: Die neue Bar „TinTin“

Im Stuttgarter Süden gibt es seit kurzem eine neue Adresse für gute Cocktails.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. „Spreewälder Quadrat“ mit Stork Rye. VS Cognac. Punt e mes. Gurkengeist. Kräuterbitter. Zitronenöl oder der „Rutte Genever“ mit Espresso. Schwarze Walnuss. Pflaume. Eiweiß. Kakao – So heißen die neuesten selbst kreierten Cocktails der neueröffneten Bar „TinTiN“.

Im Stuttgarter Süden an der neuen Weinsteige wo der Tatort „Stau“ spielte kann man nun leckere Getränke in gepflegter Atmosphäre zu sich nehmen. Das Ambiente ist edel, in der Mitte der Bar befindet sich eine runde Theke an der man es sich gemütlich machen kann.

Viel edles dunkles Holz geben der Location einen coolen Charakter. Die Gäste sind begeistert: Im Internet (Facebook) gibt es nur die volle Punktzahl bei den Bewertungen.

„Tolle Gastgeber, alles richtig gemacht“ freut sich ein Stuttgarter zum Beispiel. Na denn nichts wie auf zur Neuen Weinsteige…

Tin-Tin

70180 Stuttgart-Süd, Neue Weinsteige 8, Tel. 0711/65 20 05 41

Öffnungszeiten Mi 18-1, Do 18-2, Fr+Sa 18-3+So 18-12 Uhr