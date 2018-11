Flughafen Stuttgart rüstet sich für langen Winter

Flughafen Stuttgart. Der Stuttgarter Flughafen ist auf einen langen und eisigen Winter vorbereitet: Hunderte Mitarbeiter werden bei Schnee und Eis dem Winter trotzen.

Von Dirk meyer

Jeweils 60 der freiwilligen Helfer sind von nun an bis in den April des nächsten Jahres in ständiger Rufbereitschaft. Umgehend unterstützen Sie bei Schneefall die Flughafenfeuerwehr, die immer einsatzbereit ist.

Die Flughafen Feuerwehr beginnt daher mit dem Ersteinsatz, zeitnah folgt dann die Winterdienst-Crew: Bei einer dichten Schneedecke wird die Start- und Landebahn kurzzeitig gesperrt und innerhalb von einer viertel bis halben Stunde geräumt.

Anschließend überprüfen die Mitarbeiter der Verkehrsleitung die Griffigkeit der Bahn und geben sie wieder für den Flugbetrieb frei. Bei anhaltenden Schneefällen räumt der Winterdienst regelmäßig.

Für die Räumungsarbeiten stehen über 30 Fahrzeuge bereit, darunter auch Schneefräsen, die bis zu 5.000 Tonnen Schnee pro Stunde bewältigen können.

Pflüge mit bis zu 450 PS können bei Bedarf schweren und nassen Schnee gut bewegen. Falls eine Enteisung der Start- und Landebahn nötig ist, erfolgt diese mit flüssigen sowie granulierten Mitteln, die vollständig biologisch abbaubar sind.

Insgesamt beträgt die frei zu räumende Fläche rund 1,3 Millionen m2.

Die freiwilligen Helfer wurden in mehreren Trainings- und Fahrstunden für ihren Einsatz geschult. Übungsbestandteil war unter anderem das Fahren im Konvoi, wo die einzelnen Abläufe direkt auf dem Vorfeld geprobt wurden.

Für viele Mitarbeiter ist der Winterdienst ein Einblick in neue Bereiche des Flughafens: Auch Bürokräfte helfen mit, wenn das Vorfeld geräumt werden muss.