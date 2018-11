Nach Drogen gefragt: Trickdieb bestiehlt 18-Jährigen

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 18-Jährigen bestohlen zu haben. Der Tatverdächtige sprach den 18-Jährigen gegen 05.15 Uhr in der Straße Am Leonhardsplatz beim Abgang zur Stadtbahnhaltestelle Rathaus an und fragte, ob er Rauschgift wolle.

Nachdem der 18-Jährige ablehnte und wegging, traf er kurz darauf am Bahnsteig der Haltestelle Rathaus erneut auf den Tatverdächtigen.

Der fragte ihn erneut, ob er Rauschgift wolle und suchte hierbei die körperliche Nähe des Passanten. Kurz darauf stellte der 18-Jährige fest, dass aus seiner Hosentasche zwei 50 Euro Scheine fehlten. Der Bestohlene alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe vorläufig festnahm.

Die Ermittlungen, insbesondere ob der Tatverdächtige für weitere gleichartige Taten in Betracht kommt, dauern an. Der 20-Jährige ist zirka 165 Zentimeter groß und hat ein südländisches Aussehen.

Er sprach hochdeutsch und trug eine weiße/cremefarbene Jacke mit Pelzbesatz. Er hatte eine Sidecut-Frisur mit einer Strähne bis zum Auge. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizeirevierstation Süd unter der Telefonnummer +4971189904330 zu melden.