Nach Messerangriff auf Ehefrau: 59-Jähriger in Haft

Sindelfingen. Der 59-jährige Mann, der am Montagmorgen gegen 08:40 Uhr seine von ihm getrennt lebende, 57-jährige Ehefrau in der Goldmühlestraße in Sindelfingen mit einem mitgeführten Messer angegriffen und durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt hat, wurde am heutigen Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.

Der gegen ihn beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde erlassen, in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Der 59-Jährige hat die Tat dabei eingeräumt, die er vor dem Hintergrund der Trennung und damit verbundener finanzieller Forderungen verübt haben will. Das Opfer befindet sich nach wie vor in lebensbedrohlichem Zustand. (pol/fm)