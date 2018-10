Kappelbergtunnel Fellbach / B14: Lkw bleibt hängen

Am Dienstag gegen 20:05 Uhr befuhr ein Sattelzug mit Auflieger die B 14 von Waiblingen in Richtung Stuttgart. Auf dem Auflieger war ein großer Abriss-Bagger geladen. Im Kappelbergtunnel blieb der Bagger etwa 400 m nach der Tunneleinfahrt an einer der Lüftungsturbinen hängen und riß diese vollständig ab.

Die Turbine blieb anschließend auf dem Bagger liegen. Als der Fahrer des Sattelzugs nach rechts auf den Pannenstreifen fuhr, wurden auch Teile der Beleuchtungseinrichtung beschädigt.

Durch den Unfall wurde automatisch die Brandmeldeanlage ausgelöst, was eine sofortige Sperrung beider Fahrtrichtungen zur Folge hatte. Nachdem durch die Feuerwehr keine Brandgefahr festgestellt wurde, konnten die Fahrspuren in Richtung Waiblingen um 20:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Neben der Feuerwehr sind Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weinstadt im Einsatz. Wie lange die Röhre in Richtung Stuttgart gesperrt bleiben muss ist noch nicht absehbar. Zunächst muss vor Ort geprüft werden, ob die Tunnelsicherheit durch die Beschädigung beeinträchtigt ist.

Update: Die Bergungs- und Aufräumarbeiten durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weinstadt waren um 01 Uhr beendet und die Sperrung der Richtungsfahrbahn Stuttgart konnte wieder aufgehoben werden.

Die Feuerwehr Fellbach war mit vier Fahrzeugen und 27 Mann vor Ort im Einsatz. An dem Sattelzug entstand bei dem Unfall kein Sachschaden und der 50-jährige Fahrer konnte die Fahrt fortsetzen. Im Tunnel wurden eine Lüftungsturbine und ein Dauerlichtzeichen beschädigt. Hier beläuft sich die Höhe des Sachschadens nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 EUR. (pol/lm)