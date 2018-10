Gastrocheck Neueröffnung: Café Apotheke

Am Eugensplatz, einen der schönsten Aussichtsplätze auf Stuttgart, hat der Suite 212 – Macher Lutz Metzger ein schickes Café eröffnet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Ost. Der Eugensplatz ist ein Sahnekuchenstück in der Schwabenmetropole. Von hier aus hat man eine fantastische Aussicht über Stuttgart.

Gleich hier ist auch das Café Apotheke angesiedelt. Skandinavisch mutet der Style des neuen Cafés an – ob seiner Schlichtheit, aber auch aufgrund seiner Gemütlichkeit: Helle Wände, Böden und Tische mit hohen Barhockern, dazu ein wenig Grünzeug. Durch die großen Fenster kann man das Treiben am Eugensplatz verfolgen. Gemütlicher als in einer Apotheke ist es auf jeden Fall. Der Name soll natürlich auffallen in Stuttgarts Cafédschungel.

Sofort ins Auge fällt die riesige Kaffeemaschine auf der Theke. Man bekommt hier auch ein Frühstück oder Lunch wie Gulaschsuppe, Pasta mit Lachs oder argentinische Rinderhüfte vom Grill und schlürft dazu einen leckeren Espresso vom besagten Kaffee-Maschinchen.

Café Apotheke, Haußmannstraße 1, Stuttgart-Ost, Öffnungszeiten Mo-Fr 7-22, Sa+So 8-22 Uhr

Das Video hierzu: