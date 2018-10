Volksfest-Bilanz: Besucherzahlen angestiegen – Kriminelle Taten ebenso

17 Tage Cannstatter Wasen sind vorbei. Etwas mehr als vier Millionen Besucher schauten wieder auf Europas zweitgrößtem Volksfest vorbei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Sonntag ging der Wasen mit einem rauschenden Musik-Feuerwerk zu Ende. Nach 17 Tagen zeigen sich die Veranstalter zufrieden. Immerhin sind etwas mehr als vier Millionen Besucher auf das zweitgrößte Volksfest Europas geströmt. Dies bedeutet einen kleinen Anstieg zum Vorjahr. Bedanken können sich die Veranstalter beim sommerlichen Wetter, das dem Volksfest in diesem Jahr sehr hold war.

Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, zeigte sich zufrieden. Die Erwartungen der Veranstalter seien erfüllt worden.

Die Maß Bier kostete in diesem Jahr 10,60 Euro – 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr.

Ein Festwirt begründete den Preisanstieg mit erhöhten Biereinkaufpreisen. Aber: Auf dem Oktoberfest in München kostet die Maß in diesem Jahr sogar um die 11,50 Euro.

Die Zahl der Straftaten mit Wasenbezug stieg im Vergleich zum Vorjahr (57) auf 82 Fälle an. Die verzeichneten Körperverletzungen betrugen 26 Fälle (Vorjahr 22). Die Beleidigungen stiegen von 7 auf nun 14 Fälle an. Die Diebstähle stiegen von 5 auf 9 Fälle an.