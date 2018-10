Ludwigsburg-Pflugfelden: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag ereignete sich in der Eglosheimer Straße in Pflugfelden ein schwerer Unfall zwischen einem PKW-Lenker und einem Rollerfahrer. Der 71-jährige Ford-Fahrer kam aus Richtung der Schwieberdinger Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Karl-Haußmann-Straße abbiegen. Zunächst musste er auf dem Linksabbiegestreifen anhalten, da ihm ein Fahrzeug entgegenkam.

Als dieses Fahrzeug an ihm vorbei gefahren war, fuhr der 71-Jährige an. Mutmaßlich übersah er, dass sich hinter dem entgegenkommenden Fahrzeug auch ein 44 Jahre alter Rollerfahrer befand und nahm diesem die Vorfahrt. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige unter den Ford geschleudert und dort eingeklemmt.

Tatkräftige Ersthelfer reagierten jedoch ohne zu zögern, hoben den PKW an und befreiten den Rollerfahrer. Der Mann wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol/mp)