Golfclubs Schönbuch / Holzgerlingen: Groß-Brand am Schaichhof

Nach dem Großbrand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses auf dem Gelände des Golfclubs Schönbuch am Dienstagabend, ist die Feuerwehr weiterhin im Einsatz. Das Fachwerkhaus, das als Lager genutzt wurde und in dem eine dreistellige Anzahl von Elektro-Golfcaddys gelagert war, ist in Teilen eingestürzt.

In der Nacht waren rund 180 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Holzgerlingen, Weil im Schönbuch, Altdorf, Böblingen, Hildrizhausen und Steinenbronn vor Ort. Bewohner von Wohnhäusern, die sich ebenfalls auf dem Gelände befinden, mussten die Räume in der Nacht verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Verbleiben in den Häusern nicht möglich. Die Bewohner kamen in einem Hotel unter.

Diese Häuser wie auch weitere benachbarte Gebäude blieben jedoch unversehrt. Der durch den Brand des Lagerhauses entstandene Sachschaden wurde auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt. Verletzte gab es keine.

Derzeit laufen erste Abrissarbeiten der Feuerwehr. Diese Arbeiten, bei denen schweres Gerät zum Einsatz kommt, dürften den restlichen Mittwoch und möglicherweise auch noch den Donnerstag in Anspruch nehmen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen. Derzeit ist die Ursache des Feuers noch ungeklärt. Möglicherweise entstand der Brand jedoch im Zusammenhang mit einem technischen Defekt. Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht. Sobald die Abrissarbeiten beendet sind, werden die Ermittler die vermeintliche Brandausbruchsstelle nochmals überprüfen. (pol/tm)