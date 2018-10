Mehr Wohnraum: 20 Landes-Projekte sollen helfen

Stuttgart / Baden-Würrtemberg. Im Rahmen des Programms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 20 kommunale Projekte mit insgesamt rund 700.000 Euro. Damit soll mehr Wohnraum geschaffen werden.

Von Michael Hirsch

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau unterstützt 20 Projekte zur Innenentwicklung der Kommunen mit insgesamt rund 700.000 Euro. „Mit dem Programm unterstützen wir die Städte und Gemeinden dabei, ihre Innenentwicklungspotenziale aktiv in den Blick zu nehmen. So können sie Projekte, um Wohnraum zu schaffen, gezielt anstoßen“, so Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

„Auf diese Weise setzen die Kommunen Impulse für die Innenentwicklung und koordinieren den Wohnungsbau vor Ort.“ Das Programm fördere unterschiedlichste Maßnahmen zur Innenentwicklung und qualitätsvollen Nachverdichtung. Ein zentrales Thema sei es dabei, neuen Wohnraum zu schaffen.

Das Spektrum der geförderten Projekte reicht von der Unterstützung kommunaler Flächenmanager über Konzepte zum Ausbau von Dachgeschossen oder Aufstockungen bis hin zu städtebaulichen Quartiersentwürfen und Entwicklungskonzepten.

Förderprogramm in Kooperation mit den kommunalen Landesverbänden Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ wurde zusammen mit den kommunalen Landesverbänden entwickelt.

Es richtet sich an alle Städte, Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände, Landkreise und Zweckverbände in Baden-Württemberg. Das Programm unterstützt nicht-investive Maßnahmen eines kommunalen Flächenmanagements. Förderschwerpunkt ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Bestehende Leerstände und innerörtliche Flächen, wie Baulücken und Brachflächen, aber auch Potenziale zur Nachverdichtung sollen aktiviert werden, insbesondere durch Aufstockungen oder Dachausbau. Auch der Einsatz kommunaler Flächenmanager wird im Rahmen des Programms gefördert, um innerorts Flächen für den Wohnungsbau zu gewinnen.

Die Flächenmanager dienen als zentrale Ansprechpartner und Koordinatoren für Prozesse der Innenentwicklung. Sie sind das Bindeglied zwischen Verwaltung, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern, Investorinnen und Investoren sowie allen beteiligten Akteuren. Seit 2009 wurden mit dem Programm rund 300 Projekte zur Innenentwicklung mit insgesamt rund sieben Millionen Euro unterstützt.