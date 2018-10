Tödlicher Unfall in Engstingen

Engstingen: Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, kurz nach 19:00 Uhr, in Engstingen gekommen. Ein 20-jähriger BMW-Lenker befuhr dabei die B 312 von Hohenstein-Bernloch kommend in Richtung Engstingen.

Im Bereich der Zufahrt zum dort befindlichen Sportplatz überholte der 20-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve mehrere, in gleicher Fahrtrichtung fahrende Pkw und kollidiert bei diesem Überholvorgang mit einem entgegenkommenden Tankwagen.

Bei dem Frontalzusammenstoß zog sich der alleine im Fahrzeug befindliche 20-Jährige aus dem Landkreis Reutlingen tödliche Verletzungen zu.

Der 48-jährige Lenker des Tankwagens wurde leicht verletzt. Der mit Heizöl beladene Tankwagen wurde durch den Unfall so beschädigt, dass auslaufende Betriebsstoffe eine Straßenreinigung erforderlich machten. Der Tank mit dem Heizöl blieb jedoch unbeschädigt.

Insgesamt muss von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 100.000,- Euro ausgegangen werden. Zur Unfallaufnahme bleibt die B 312 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (pol/mp)