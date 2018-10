Neueröffnung: Tiptorro in Wangen

Seit Anfang Oktober hat das beliebte Wettbüro am Wangener Marktplatz wieder geöffnet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Ganz Wangen fragte sich nur eins: „Wann eröffnet das Wettbüro in der Gingener Straße endlich wieder seine Türen?“ Seit Beginn des Oktobers hat das Büro wieder offen, ist zum Kiosk geworden und hat aber die alten Betreiber.

Anstatt „X-Tipp“ ist es nun unter der Flagge von „Tiptorro“ geöffnet.

„Der Urlaub wurde immer wieder verlängert auf dem Zettel. Keine Ahnung was da los ist“, so erzählt man es sich in den Bars des Stadtteils im Osten von Stuttgart. Sicher ist nur eines: X-Tipp heißt jetzt Tiptorro.

Die neue Firma ist aufstrebend, hat den Ex-Boxer Mike Tyson als Werbeträger und hat nun auch das Büro in der Gingener Straße direkt am Martkplatz übernommen.