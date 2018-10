Reutlingen: Nach Schlägerei ins Krankenhaus

Am frühen Mittwochmorgen sind zwei Männer in einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße heftig in Streit geraten. Kurz vor zwei Uhr wurden die Streitigkeiten handfest.

Ein 24-Jähriger zog zunächst den Kopf des 31-jährigen Geschädigten gegen sein Knie und schlug ihm anschließend am Boden liegend eine Glasflasche über sein Haupt. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der alkoholisierte Beschuldigte konnte vor Ort von der Polizei angetroffen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an. (pol/fm)