Regionale Wirtschaftsleistung steigt weiter

Stuttgart / Baden-Württemberg: Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP)erwirtschafteten die Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs im Jahr 2016 insgesamt eine Wirtschaftsleistung in jeweiligen Preisen von rund 476,3 Milliarden (Mrd.) Euro. Dabei zählte der Bodenseekreis mit einem Plus von 10,3 % gegenüber 2015 zum Wachstumsspitzenreiter, bei einer Wirtschaftsleistung von rund 10,5 Mrd. Euro.

Zurückzuführen ist der dortige Wachstumsschub vor allem auf das Verarbeitende Gewerbe, das 2016 im Vergleich zum Vorjahr 16 % Zuwachs verbuchte. Unter den Stadtkreisen verzeichneten Freiburg im Breisgau und Mannheim mit jeweils 3,8 % das größte Wirtschaftswachstum.

Die Wirtschaftsleistung für die Landkreise der Region Stuttgart

Kreis Ludwigsburg +3,9%, dicht gefolgt vom Rems-Murr-Kreis mit 3,3%. Auf dem dritten Platz befindet sich der Kreis Böblingen mit 1,2%, gefolgt von Kreis Esslingen mit 0,9% und Stuttgart mit 0,6%.

Bezieht man die Wirtschaftsleistung auf die Zahl der Einwohner, so wurde im Jahr 2016 in Baden-Württemberg durchschnittlich ein BIP pro Kopf von 43.632 Euro erzielt. Im Top 3 Ranking der Stadt- und Landkreise war die Landeshauptstadt Stuttgart mit 82.397 Euro je Einwohner ganz vorne vertreten. Auf Platz zwei lag der Stadtkreis Ulm mit einem Pro-Kopf-BIP in Höhe von 75 044 Euro, gefolgt vom Landkreis Böblingen mit 65 644 Euro je Einwohner. Der Landkreis Calw lag mit 27 661 Euro je Einwohner am Ende der Skala. Zu beachten ist jedoch, dass auch die Einpendler und nicht nur die Einwohner des jeweiligen Kreises an der Erwirtschaftung des Kreis-BIP beteiligt sind.

Wird das BIP hingegen auf die Erwerbstätigen bezogen, so ergibt sich ein anderes Bild. Hier platziert sich Böblingen auf dem ersten Rang mit 108.397 Euro je Erwerbstätigen. Platz 2 belegt Stuttgart mit 99.311 Euro. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verzeichnete 2016 den letzten Platz (63.337 Euro je Erwerbstätigen). Im Durchschnitt erreichte Baden-Württemberg ein BIP je Erwerbstätigen in Höhe von 77.245 Euro.