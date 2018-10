Wasen: Mehr als eine Million Besucher am ersten Wochenende

Der Sieg des VFB Stuttgarts, die Eröffnung an sich und gutes Wetter – dies waren die Gründe für einen riesigen Ansturm auf das 200. Cannstatter Volksfest.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Restsommer und der Heimsieg des Stuttgarter Fußball-Bundesligisten waren die Gründe für gute Laune und einem großen Andrang auf dem Wasen.

Seit Freitag hat der 200. Cannstatter Wasen, Europas zweitgrößtes Volksfest, seine Pforten geöffnet. Mehr als eine Million Besucher strömten am Wochenende auf den Festplatz. Dies läßt auf einen neuen Besucherrekord des gesamten Wasens (vier Million Besucher gilt es zu übertreffen) hoffen.

Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, zeigte sich zufrieden. Die Erwartungen der Veranstalter seien erfüllt worden.

Parkprobleme gab es aufgrund von 200 Reisebussen, die fast zeitgleich am Freitag anrückten. Schließlich durften die Busse im Mercedes-Werk parken, wonach sich die Lage entspannte.

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 10,60 Euro – 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Ein Festwirt begründete den Preisanstieg mit erhöhten Biereinkaufpreisen. Aber: Auf dem Oktoberfest in München kostet die Maß in diesem Jahr sogar um die 11,50 Euro.

Hier ein Stimmungs-Video von Stuttgart Journal TV aus einem Bierzelt. https://youtu.be/G04Co2Bn458