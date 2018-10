Reutlingen: Frau belästigt und Polizeibeamte angegriffen

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Gaststätte in der Kaiserstraße zu einer Belästigung einer Frau und einem anschließenden Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Ein 47-jähriger angetrunkener Reutlinger berührte eine 31-jährige Tübingerin um 04:35 Uhr unsittlich, weshalb er zunächst von Mitarbeitern der Gaststätte verwiesen wurde.

In der Folge verhielt sich der 47-jährige verbal äußerst aggressiv, weshalb er von hinzugezogenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurde. Auch gegenüber den Polizisten trat der 47-jährige sehr aggressiv auf und drohte damit sie zu verprügeln. Nach Einsatz von Pfefferspray konnte er überwältigt werden. Der 47-jährige durfte seinen Übermut in einer Zelle kühlen und sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol/fm)