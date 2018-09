Cannstatter Volksfest: Die Maß Bier wird teurer

Alles ist vorbereitet: Das Riesenrad, die Festzelte und die Attraktionen sind bereits aufgebaut – der Wasen startet am Wochenende.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Seit Freitag hat der Cannstatter Wasen, Europas zweitgrößtes Volksfest, seine Pforten geöffnet. In diesem Jahr findet der Wasen zum 200. Mal statt.

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 10,60 Euro – 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Ein Festwirt begründete den Preisanstieg mit erhöhten Biereinkaufpreisen. Aber: Auf dem Oktoberfest in München kostet die Maß in diesem Jahr sogar um die 11,50 Euro!

Im letzten Jahr besuchten knapp 4 Millionen Menschen aus der ganzen Welt „den Wasen.“ Am letzten Freitag im September öffnen die sieben Bierzelte, die beiden Weinzelte und das Almhüttendorf ihre Pforten und die bunten Fahrgeschäfte drehen ihre Runden.

Rund um die Fruchtsäule, dem historischen Wahrzeichen des Traditionsfestes, präsentieren 330 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute ihre vielfältigen Angebote. Ob Doppellooping-Achterbahn, Autoskooter oder Kettenkarussell – moderne Fahrgeschäfte treffen auf dem Wasen auf beliebte Klassiker. In den Festzelten servieren die Wasenwirte Deftiges wie Schweinshaxe, Rostbraten oder Maultaschen zur Maß Bier.

Hier ein Stimmungs-Video von Stuttgart Journal TV aus einem Bierzelt vom vergangenen Jahr: https://youtu.be/G04Co2Bn458

Öffnungszeiten Volksfest 28.09. bis 14.10.2018

Montag bis Donnerstag 12-23 Uhr

Freitag 12-24 Uhr

Samstag 11-24 Uhr

Sonntag 11-23 Uhr

Sonderöffnungszeiten

Freitag 28.09. 15-24 Uhr

Dienstag 02.10. 12-24 Uhr

Mittwoch 03.10. 11-23 Uhr