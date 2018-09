Ludwigsburg: Schwerer Verkehrs-Unfall auf der B27

Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrerin einer Daimler Benz A-Klasse die Bundesstraße 27 von Ludwigsburg kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen.

An der Einmündung mit der Landesstraße 1138, Höhe Mann Mobilia, beachtete die 53-Jährige laut Zeugenaussagen nicht das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Einmündungsbereich hinein. Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei von rechts von der Landesstraße aus Richtung Monrepos kommende Fahrzeuge zum Linksabbiegen in Richtung Ludwigsburg in die Bundesstraße 27 ein.

Im Einmündungsbereich stieß die 53-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen einen Daimler Benz Sprinter welcher auf dem linken der beiden Abbiegefahrstreifen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Sprinter noch mit einem auf dem rechten Abbiegefahrstreifen fahrenden Opel eines 53-Jährigen um dann in der Folge noch auf die linke Fahrzeugseite umzukippen.

Bei der Kollision wurden die Daimler Benz Fahrerin, der 29-jähriger Sprinterfahrer sowie eine 66 Jahre alte Mitfahrerin im Opel schwer verletzt. Eine weitere 71-jähriger Mitfahrerin im Opel erlitt leichte Verletzungen.

Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst, welcher mit vier Rettungsfahrzeugen sowie zwei Notärzten vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehren von Ludwigsburg, Freiberg am Neckar und Bietigheim-Bissingen waren mit insgesamt 10 Fahrzeuge und 34 Einsatzkräften sowie dem Kreisbrandmeister ausgerückt.

An den Fahrzeugen, welche alle drei abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von insgesamt 54.000 Euro. Zur Unfallaufnahme sowie Absperr-und Verkehrslenkungsmaßnahmen waren vom Polizeipräsidium Ludwigsburg sechs Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren zur Fahrbahnreinigung die Straßenmeisterei Ludwigsburg mit einem Fahrzeug und zwei Mann sowie eine Spezialfirma aus Vaihingen an der Enz vor Ort. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg für drei Stunden vollgesperrt.