Crailsheim: Tödlicher Unfall mit Pferdekutsche

Wie der Polizei am Fretiag bekannt wurde, ereignete sich bereits am 09.09.2018 ein Unfall in der Wittauer Hauptstraße, bei welchem ein 76-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der 76-Jährige kehrte gemeinsam mit einem Bekannten gegen 11 Uhr von einem Kutschenausflug zurück.

Die beiden Männer waren gerade dabei, die Kutsche zu sichern, um anschließend das Pferd ausspannen zu können, als dieses plötzlich scheute, sich drehte und wegrannte. Der 76-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Kutschbock befand, stürzte von der umkippenden Kutsche auf den geschotterten Hofraum und verletzte sich hierbei schwer.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, welchen er am Donnerstag erlag. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (pol/mp)