Trochtelfingen: Bäckerei-Filiale überfallen

Eine 53-jährige Bäckereiangestellte ist am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Am Graben von einem unbekannten Mann überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Der Täter trat kurz vor 5.30 Uhr im Bereich des Lieferantenzugangs der Filiale unvermittelt vor die 53-Jährige, die dort kurz an die frische Luft getreten war, und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Anschließend begab er sich zusammen mit der Geschädigten in den Verkaufsraum der Filiale, der sich im Gebäude eines Lebensmittel-Discounters befindet, nahm eine geringe Menge Bargeld an sich und flüchtete mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber bislang nicht festgenommen werden. Er soll ungefähr 20 Jahre alt, zirka 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Des Weiteren war der Unbekannte gänzlich schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-4002 um Zeugenhinweise. (pol/fm)