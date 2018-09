Integration: 13% mehr Auszubildenden im Ländle

Die Zahl der Auszubildenden zum Stichtag 31.12.2017 belief sich nach Auswertungen des Statistischen Landesamts zur Berufsbildungsstatistik auf 190.236 Personen.

Dies waren 0,2 % mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der im Jahr 2017 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge konnte einen leichten Zuwachs verzeichnen, und zwar um 0,5 % auf 74.066 Neuabschlüsse.

Während sich bei den deutschen Auszubildenden die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 1,5 % verringerte, gab es bei den ausländischen Auszubildenden einen starken Anstieg um 13,1 % auf nunmehr 11 244 Neuabschlüsse.

Dieser Zuwachs ist ausschließlich auf den Ausbildungsbeginn von ausländischen Männern begründet.

Mittlerweile liegt der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an allen Neuabschlüssen bei 15,2 %.

Unter den ausländischen Auszubildenden erfolgten die meisten Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen von Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit (2 504 Neuverträge), gefolgt von italienischen Staatsangehörigen mit 1 250 Neuverträgen.

Bereits an dritter und vierter Stelle finden sich Personen mit afghanischer und syrischer Staatsangehörigkeit, deren Neuverträge sich mit 695 bzw. 689 mehr als verdreifacht haben gegenüber 2016.

Der beliebteste Ausbildungsberuf im Jahr 2017 war – wie schon im Vorjahr – Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel mit 4 003 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, gefolgt von Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement mit 3 530 und Industriekaufmann/-kauffrau mit 3 218 Neuabschlüssen.

60 % aller Neuabschlüsse erfolgten im Ausbildungsbereich Industrie und Handel. Dieser konnte einen minimalen Zuwachs von 0,1 % erzielen. Weitere Zunahmen gab es zudem in den Ausbildungsbereichen Freie Berufe, Öffentlicher Dienst und Landwirtschaft. Der Ausbildungsbereich Handwerk, in dem etwas mehr als ein Viertel aller Neuabschlüsse lag, musste stattdessen einen leichten Rückgang um 0,6 % verbuchen. Dies galt auch für den kleinsten Ausbildungsbereich Hauswirtschaft, in dem im Jahr 2017 weniger Neuverträge registriert wurden als noch im Jahr 2016.