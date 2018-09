Wagenhallen: Die Partylocation eröffnet wieder im Oktober

Nach zwei Jahren Sanierung geht es im nächsten Monat wieder mit dem Kulturbetrieb am Nordbahnhof weiter

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die wohl coolste Party Location in der Schwabenmetropole – die 1890 gebauten Wagenhallen – wird wieder eröffnet. Am Nordbahnhof gelegen, inmitten von Gleisen und unberührter Natur, erfreuten sich die ehemaligen Industriehallen großer Beliebtheit. Hier siedelten sich Künstler an, ob in Wohnwagen oder in den Gebäuden selbst. Electro-Partys wurden hier gefeiert und große Lagerfeuer im Hof gemacht.

Vor zwei Jahren dann kam die Sanierung aus Bausicherheitsgründen. Die Statik war nicht gewährleistet, der Brandschutz auch nicht. Ende 2016 beschloss der Gemeinderat die Renovierung und damit begann der große Umzug für alle Beteiligten – rund 70 Künstler, der Veranstaltungsbereich von Thorsten Gutbrod und Stefan Mellmann, sowie die Tanzschule Tango Ocho mussten ausziehen und Lösungen finden.

Am Freitag, 26. Oktober, geht das Eröffnungswochenende mit der Wagenhallennacht los. Die Türen zur frisch sanierten Halle öffnen um 21.30 Uhr – der Eintritt ist das ganze Wochenende über frei!

Teil 2 ist am Samstag, 27. Oktober, von 22 Uhr an. Eingeladen wird zum Wagenhallen-Classic Balkan meets Swing.

Teil 3 des Eröffnungswochenendes beginnt am Sonntag, 28. Oktober, schon um 12 Uhr. Das Hallo Stuttgart Festival bringt zahlreiche Liveacts auf die neue Bühne – unter anderem El Flecha Negra, die Brenz Band und Fezzmo.