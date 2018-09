Tübingen: Brand eines Dreifamilienhauses

DMit einem Großaufgebot sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Nacht auf Dienstag in den Otto-Erbe-Weg ausgerückt, nachdem dort ein Dreifamilienhaus in Brand geraten war.

Gegen 3.15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, wonach aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss des Gebäudes Flammen und dichter Qualm dringen würden. Wie sich kurz nach dem Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen herausstellte, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen.

Bis auf einen 59-jährigen Mann, der vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt wurde, waren keine Verletzten zu beklagen. Das Feuer dürfte bisherigen Erkenntnissen zufolge vermutlich in der mittleren Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen sein. Deren 46-jährige Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause, kehrte aber mit Beginn der Löscharbeiten zurück.

Das Gebäude, an dem nach polizeilichen Schätzungen ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstand, ist ersten Erkenntnissen nach nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. Erste Hinweise darauf versprechen sich die Ermittler nach einer Spurensicherung durch die Experten der Kriminaltechnik, die das Gebäude aber vermutlich erst im Laufe des Vormittags betreten können. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit insgesamt acht Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. (pol/mp)