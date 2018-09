Neues vom Cannabis Social Club: Neue Facebook-Seite

Die Gruppe der Piratenpartei setzt sich für die Legalisierung von Marihuana ein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Stuttgarter Marihuana-Bewegung sprich der Cannabis Social Club Ortsgruppe Stuttgart kämpft weiter für die Legalisierung der „Joints“. Es gibt nun eine neue Facebook-Seite unter der man die Gruppe findet.

Hier gibt es auch coole Videos zum Beispiel von der letzten Marihuana Demo in Stuttgart.

Der Sitz des Clubs, in dem man zusammen „kifft“ befindet sich in der Stöckachstraße 53 im Osten der Schwabenmetropole.

Der Club veranstaltet regelmäßig den Marihuana March, wo man gemeinsam durch Stuttgart marschiert und für die Legalisierung von Cannabis wirbt.

Mit seinen 50 Mitgliedern, setzt sich der Cannabis Social Club Stuttgart in der Schwabenmetropole für die Legalisierung von Cannabis ein.

Er organisiert jedes Jahr den Global Marihuana March in Stuttgart und macht Aufklärungsarbeit rund um das Thema Cannabis als Medizin und Genussmittel.