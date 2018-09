Stuttgart-Wangen: Aus X-Tip wird jetzt Tiptorro

Es gibt seit kurzem wieder einen neuen Inhaber. Der wird das beliebte Wettbüro bald unter neuer Flagge wieder eröffnen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Ganz Wangen fragt sich nur eins: „Wann eröffnet das Wettbüro in der Gingener Straße endlich wieder seine Türen?“ Zurzeit hängt noch ein großer Zettel daran, der verkündet: „Urlaub bis Ende August 2018“

„Der Urlaub wurde immer wieder verlängert auf dem Zettel.

Keine Ahnung was da los ist“, so erzählt man es sich in den Bars des Stadtteils im Osten von Stuttgart. Sicher ist nur eines: X-Tipp heißt jetzt Tiptorro. Die neue Wettfirma ist aufstrebend, hat den Ex-Boxer Mike Tyson als Werbeträger und hat nun auch das Büro in der Gingener Straße direkt am Martkplatz übernommen.

Das „X-Tip Stuttgart-Wangen“ galt als beliebter Treffpunkt im Stadtteils. Dort gingen viele Besucher ein und aus.

Wir waren damals mit der Videokamera vor Ort. Hier das Video als kleiner Vorgeschmack, denn bei der Neueröffnung wird Stuttgart Journal wieder vor Ort sein und einen neuen Kurzfilm präsentieren.