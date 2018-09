Fellbach: Polizeieinsatz durch Spielzeugpistole

Wegen einer mitgeführten Spielzeugpistole in einem Cafe löste am Montagmittag ein Gast einen Polizeieinsatz aus. Kurz vor 13 Uhr wurde gemeldet, dass ein älterer Mann in einem Cafe in der Bahnhofstraße auf einem Tisch eine Pistole abgelegt habe.

Der 72-jährige Mann wurde im Rahmen des folgenden Polizeieinsatzes zu Fuß in Richtung Berliner Platz von Beamten angetroffen. Tatsächlich konnte bei ihm eine Waffe vorgefunden werden, die er in eine Tüte gewickelt hatte. Was der Mann mit der Spielzeugpistole vorhatte, blieb unerklärt. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Polizei war mit fünf Steifenwagenbesatzungen im Einsatz. (pol/mp)