Verletzte nach Schlägerei im Jugendhaus Ostfildern-Ruit

Kreis Esslingen. Am frühen Sonntag ist es in Ruit im Rahmen einer Geburtstagsfeier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 02.39 Uhr wurden der Polizei über Notruf Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einem Jugendhaus in der Kirchheimer Straße gemeldet.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen fuhr auch eine Polizeihundeführerstreife zu der Örtlichkeit. Bei der Veranstaltung wurden 20 bis 30 teilweise alkoholisierte Personen angetroffen.

Darunter befanden sich auch mehrere Anwesende mit leichten Verletzungen. Mehrere Beteiligte hatten sich schon vor dem Eintreffen der Polizei von dem Jugendhaus entfernt.

Die Ermittlungen bezüglich den Hintergründen und dem Ablauf der Ereignisse dauern noch an. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.