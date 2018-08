Abkühlung bei der Hitze: Die Badeseen der Region

Man muss etwas aus dem Zentrum der City heraus, um Natur, Wasser und freien Himmel zu genießen – aber der Weg lohnt sich, wie unsere Sammlung an Badeseen zeigt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Region. Der Badesee Plüderhausen liegt zwischen Schurwald und Welzheimer Wald. 35 Kilometer oder 30 Autominuten ist man vom Stuttgarter Zentrum aus unterwegs. Der See ist 320 Meter lang, die Tiefe beträgt mindestens 3 Meter, es gibt eine große Liegewiese, es gibt einen Kiosk, Um-kleideboxen, WC-Anlagen und einen Spielplatz für die Kleinen.

Auch die Bürgerseen Kirchheim/Teck bieten Badespaß pur. Rund 40 Kilo-meter von Stuttgart entfernt, warten hier gleich drei Seen auf die Badewüti-gen. Der obere, mittlere und untere See. Wobei der letzgenannte am besten erschlossen ist. Es gibt eine große Liegewiese und Natur pur. Ein Gewässer-lehrpfad lädt ein mehr über die Natur zu erfahren.

Der Aileswasensee Neckartailfingen hat ein hübsches Seehaus wie man es aus Kalifornien her kennt (lange Wasserstege die ins Wasser und zum See-haus führen). Hier gibt es Umkleiden, Toiletten und eine Gaststätte. Beste Bedingungen also um eine Menge Badespaß zu erleben. Das DLRG über-wacht (wie Baywatch) die Schwimmenden. 30 Autominuten sind es von Stuttgart aus hierher.

Die Seewaldseen Horrheim sind noch nicht ganz so bekannt wie die bisher genannten Badeseen. 45 Minuten braucht man mit dem Auto zu den Seen im Landkreis Ludwigsburg. Ein Spielplatz und Grillplätze verschönern hier das Schwimmen in freier Natur.

Stuttgart Journal wünscht viel Spaß im kühlen Nass!