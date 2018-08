Gastrocheck: „Lucky Bar“ in Wangen

Die Location hat eine neue Betreiberin. Senay Sencan setzt bei ihrem Konzept auf Gemütlichkeit, gute Musik und leckere Drinks.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Die „Lucky Bar“, im Herzen des Stadtteils Wangen gelegen, gibt es nun bereits im zehnten Jahr. Seit Februar 2017 hat sie eine neue Betreiberin: Senay Sencan heißt die neue sympathische Chefin. Die Türkin hat bereits reichlich Gastro-Erfahrung. Sie leitete unter anderem erfolgreich eine Shisha Bar in Sindelfingen.

Das Ambiente mit viel dunklem Holz, einigen Palmen und einladender Naturstein-Verkleidung an der Wand hat sie aufgepeppt: Die Bar-Einrichtung wurde erneuert und sieht jetzt noch moderner und „cooler“ aus. Auch die Musik, die im Hintergrund läuft ist besser geworden. Nachmittags läuft smoother Electro-House, abends dann Hip-Hop und am Wochenende legen des Öfteren DJs in der Bar auf.

Auf der Speisekarte gibt es viele leckere Longdrinks: Cocktails mit (Mai Tai , Pina Colada) oder ohne Alkohol (Coconut Kiss, Lucky) , Shorties wie Vodka Red Bull oder Gin Tonic. Württemberger Weine und Fassbiere lassen auch schwäbische Gastherzen höher schlagen.

Der Außenbereich ist sehr schön angelegt mit Topf-Pflanzen und rund 30 Plätzen mitten im Herzen des schönen Stadtteils Wangen (Innen sind es rund 70 Plätze). Ein großer Dartbereich lädt innen zum sportlichen Wettkampf ein.

Ansonsten kümmert sich die Betreiberin herzlich um alle Gäste. Es gibt „warme „Worte“ und Erdnüsse/Chips soviel man möchte. Die Lucky Bar – ein Ort zum Wohlfühlen und Abschalten.

Lucky Bar

Ulmerstraße 357

70327 Stuttgart-Wangen

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 3 Uhr