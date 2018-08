Vaihingen / Enz – Riet: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstag ereignete sich an der Kreuzung Eberdinger und Ludwigsburger Straße im Ortsteil Riet ein schwerer Unfall. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 88 Jahre alter Rollerlenker die Eberdinger Straße in Richtung Enzweihingen.

Eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin wollte zeitgleich von der Ludwigsburger Straße nach links in die Eberdinger Straße abbiegen. Im weiteren Verlauf fuhr die junge Frau aus der Ludwigsburger Straße heraus und nahm dem Rollerfahrer vermutlich die Vorfahrt. Der Senior versuchte noch dem PKW auszuweichen, doch es kam trotzdem zu einem Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 88-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erlag er noch am Donnerstagabend seinen Verletzungen. (pol/lm)