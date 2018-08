Nach Angriff auf Hund: Die Suche nach dem Wolf

Bei einem Spaziergang in einem Waldgebiet im Stadtteil Feuerbach wird eine Mischlingshündin von einem Tier attackiert. Wir haben uns an den Ort des Geschehens gemacht um den Wolf zu sichten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Feuerbach. Die elfjährige Mischlingshündin Trixi wälzt sich vor Schmerzen am Boden – Blut fliesst. So hatte sich ihr Besitzer den Waldspaziergang in Feuerbach ganz sicher nicht vorgestellt. Dennoch kam es so. Vor einigen Tagen kam es in dem besagten Feuerbacher Wald zu einem Angriff auf den Hund durch ein anderes Tier. Dies sei plötzlich aus dem Wald herausgesprungen und auf die Hündin los. Der Besitzer gab an es sei ein Wolf gewesen.

Sechs tiefe Bisswunden und mehrere lange und tiefe Risse habe das Haustier erlitten.

Wir haben uns auf nach Feuerbach gemacht um den Wolf im Wald zu sehen. Hier das Video zur Stuttgarter Wolfssuche: