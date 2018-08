Waiblingen: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizisten

Am Montag gegen 19:40 Uhr wollte ein betrunkener Gast eine Wohnung in der Straße Haldenäcker nicht verlassen. Der 25-jährige Mann verhielt sich aggressiv und hatte zuvor die Hausherrin tätlich angegangen, weshalb eine Polizeistreife die Örtlichkeit anfuhr. Trotz eines Platzverweises und der Androhung der Ingewahrsamnahme wollte der Mann nicht seines Weges gehen.

Um den Störenfried von der Örtlichkeit zu entfernen, wurde er deshalb in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich mit Schlägen und Tritten in Richtung der eingesetzten Beamten. Diese mussten den Mann an Händen und Füßen fixieren, um ihn sicher im Streifenwagen abtransportieren zu können. Der Mann musste seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. (pol/fm)