Hüttlingen: Motorradfahrer verunglückte tödlich

Zwischen Hüttlingen und Goldshöfe ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer starb. Ein 59-jähriger Autofahrer bog mit einem Pkw Opel aus einem Betriebsgelände auf die K 3320 in Richtung Goldhöfe ein. Unmittelbar danach prallte ein 22-jähriger Motorradfahrer, der auch in Richtung Goldshöfe gefahren war, auf das Fahrzeugheck des einbiegenden Opels.

Der Motorradfahrer wurde nach links abgewiesen, wo er noch mit einem entgegengekommenen Audi zusammenstieß. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall getötet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Zur Unfallaufnahme war die Kreisstraße 3320 bis ca. 23 Uhr gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr als auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Ermittlungen zum detaillierten Unfallhergang dauern an. (pol/mp)