Sommerfest Stuttgart: Sommergefühle vor wunderschöner Kulisse

Das Stuttgarter Sommerfest beginnt heute am Donnerstag und lädt noch bis Sonntag zum Feiern am kleinen aber feinen Eckensee ein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das wohl beliebteste Stadtfest des Jahres ist da. Der Eckensee mit seinen Enten und der Königsbau, Neues Schloss, Kunstmuseum, Opernhaus und dazwischen idyllisch angelegte Grünflächen mit sprudelnden Brunnen – kaum ein Stadtfest in Deutschland hat so eine wunderschöne Kulisse zu bieten wie das Stuttgarter Sommerfest. Was 1991 als Abschluss der Rad-Weltmeisterschaften begann, hat sich längst als Institution und sommerlicher Höhepunkt in der Landeshauptstadt etabliert: Die Besucher erwartet wieder eine große Bandbreite an ulinarischen Köstlichkeiten sowie ein großes musikalisches Angebot. Pagoden in edlem Weiß und ein stimmungsvolles Farbenspiel mit bunten Illuminationen verbreiten ein ganz besonders stilvolles Ambiente in der Innenstadt.

Entspannen, flanieren und genießen – so lautet vom 2. bis 5. August 2018 die Devise beim 28. Sommerfests. „Frische und hochwertige ulinarische Köstlichkeiten genießen, das Tanzbein zur Musik schwingen, oder sich an einem gekühlten Getränk erfrischen – dafür steht das Stuttgarter Sommerfest! Nirgendwo sonst lässt sich der Sommer in der Stadt so schön erleben“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. „Mit seiner stilvollen Atmosphäre ist das Stuttgarter Sommerfest sicherlich eines der schönsten Stadtfeste Deutschlands“, ergänzt er. Bei schönem Wetter wird auch 2018 wieder mit rund einer halben Million Gäste gerechnet.

Nicht fehlen darf natürlich ein einzigartiges und buntes Musikprogramm: Rock, Pop, Soul, Jazz, lateinamerikanische Rhythmen, Schlager und sogar Operette – Das Musikprogramm auf dem Stuttgarter Sommerfest ist vielfältig und lädt zum Mitsingen, Mittanzen oder zum stillen genießen ein. Auf vier Bühnen bieten 25 Bands und Live-Musiker an allen vier Tagen mehr als 100 Stunden Live – Musik.

Die Öffnungszeiten des 28. Stuttgarter Sommerfestes 2018

Donnerstag, 2. August:

11 bis 24 Uhr

Freitag, 3. August:

11 bis 2 Uhr

Samstag, 4. August:

11 bis 2 Uhr

Sonntag, 5. August:

11 bis 23 Uhr