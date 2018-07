Spraitbach: 11-Jähriger von Hund gebissen

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde ein 11-Jähriger am Reichenbachstausee von einem Hund gebissen. Der sonst als friedlich beschriebene Hund erschrak, als der 11-Jährige an ihm vorbei rannte und biss diesen in den Oberschenkel. Der Junge musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (pol/fm)