Sillenbuch: Schwerer Stadtbahn-Unfall mit U7

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe zirka 100.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag (26.07.2018) gegen 19.35 Uhr in der Kirchheimer Straße.

Ein 41-Jähriger war mit seinem Taxi auf der Kirchheimer Straße in Richtung Fernsehturm unterwegs. Zirka 500 m vor der Ruhbank wollte er nach links in einen Waldweg abbiegen, um anschließend zu wenden. Hierbei übersah er offenbar die von hinten herannahende Stadtbahn der Linie U7 und kollidierte mit dieser.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen entgegenkommenden VW Golf einer 50-Jährigen geschleudert. Die Golf-Fahrerin und der Taxifahrer wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Kircheimer Straße war bis gegen 21.45 Uhr gesperrt. Der Stadtbahnverkehr konnte gegen 21.00 Uhr wieder freigegeben werden. (pol/fm)