Reutlingen: Schlägerei zwischen Asylbewerbern

Zwischen zwei afghanischen Asylbewerbern ist es am Willy-Brandt-Platz, dortiger Omnibusbahnhof, am Samstagabend gegen 19:40 Uhr, zu einem Streit gekommen. Zwischen den 13 und 20 Jahren alten Beteiligten kam es aus unbekannten Gründen zunächst zu einem verbalen Streit. In dessen Verlauf schlug der 20-jährige mit einem Schlüssel in der Hand auf den 13-jährigen ein und trat mehrfach gegen dessen Körper.

Danach zog der 20-jährige ein Messer und ging auf den 13-jährigen los. Dieser konnte aber rechtzeitig flüchten. Im Verlauf der Fahndung konnte der polizeibekannte Afghane festgenommen werden und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 13-jährige wurde durch die Körperverletzung leicht verletzt.