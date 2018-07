Fellbach-Schmiden: Autofahrer fährt Kind an und flüchtet

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Gotthilf-Bayh-Straße in Fahrtrichtung Stuttgart. Anschließend biegt er nach rechts in die Tournonstraße ab.

Ein 9 Jahre alter Radfahrer war zunächst auf dem Radweg und anschließend auf der Furt in der Gotthilf-Bayh-Straße unterwegs. Während der Junge noch versuchte sein Fahrrad abzubremsen, wurde er von dem Fahrzeug im vorderen Bereich erfasst, stürzte und wurde hierdurch leicht verletzt.

Der beteiligte Fahrzeuglenker hielt anschließend kurz an, stieg jedoch nicht aus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Junge wurde nach dem Unfall von einem zeugen zu seinen Eltern gebracht.

Die Polizei Fellbach nimmt Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 0711 5772-0 entgegen. (pol/lm)