Toller Imagefilm über „unser“Stuttgart

Zwei „neigeschmeckte“ Filmproduzenten lernten unsere Schwabenmetropole kennen und lieben.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Mit viel Skepsis und Vorurteilen über die „Kehrwochenjogis“ waren die beiden Brüder Cornelius und Matthias Bierer angereist – in unser Stuttgart. Die Skepsis schlug in Begeisterung um und so entschlossen sich beide einen kurzen Film über die Schwabenmetropole zu drehen. Um anderen „Auswärtigen“ den richtigen Weg zu weisen. Dass unser Stuttgart wunderschön ist.

Zu jedem Buchstaben zeigen die Filmemacher ein Stuttgarter Highlight. Tolle bunte Bilder machen den Film zu einem Erlebnis. Ausflugstipps gibt es damit gratis dazu. Besonders gefallen den beiden Filmemachern der Feuersee, das Teehaus und die Weinberge.

Hier im Netz findet man den schönen Film: https://vimeo.com/279411479