Fellbach: Mädchen sexuell belästigt

Ein 16-jähriges Mädchen war am Sonntag zwischen 11.45 Uhr und 12.10 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Grasiger Rain in Richtung Sonnenbühlhof unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der Mann streichelte das Mädchen am Arm, fasste ihr ans Gesäß eher er sie noch umarmte und auf die Wange küsste. Das Mädchen setzte sich zu Wehr, woraufhin der Unbekannte in das Cannstatter Wohnviertel weglief.

Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte kurze hellbraune Haare, grüne Augen und war mit T-Shirt und Baumwollhose bekleidet. Er selbst habe sich als 19-jähriger Albaner vorgestellt. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen. (pol/fm)