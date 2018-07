Vorsicht: Falscher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert Geld nach Fernwartung

Bereits am Samstag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ist ein 48-jähriger Backnanger einem Trickbetrüger auf den Leim gegangen.

Der Anrufer gab sich als vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter aus, der den PC des angerufenen Opfers per Fernwartung vor Computerviren schützen wolle. Offenbar war der Anrufer so überzeugend, dass der Mann ihm via Onlinebanking mehrere hundert Euro überwies.

Die Polizei rät, derartige Gespräche sofort zu beenden und auf keinen Fall fremden Personen Fernzugriff auf seinen PC zu gestatten oder in diesem Zusammenhang nach Aufforderung Geldbeträge zu überweisen. (pol/lm)