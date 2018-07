Stuttgart-Ost: Freundin verprügelt – Schläger festgenommen

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an diesem Wochenende seine Freundin verprügelt und ihr dabei schwere Verletzungen zugefügt zu haben.

Der Mann erschien selbst gegen 08.25 Uhr auf dem Polizeirevier in der Ostendstraße und gab gegenüber den Beamten an, seine Freundin verprügelt zu haben. Nun habe er Angst, dass er von den anderen Hausbewohnern ebenfalls verprügelt werde, sollte er sich nochmal dort blicken lassen. Die Beamten nahmen den Mann fest und schickten eine Streife, um nach der Frau zu sehen. Die 36-Jährige befand sich noch in ihrer Wohnung.

Sie wies schwere Hämatome am ganzen Körper, vor allem im Kopf- und Brustbereich auf. Beine und Knie sollen vom Tatverdächtigen mit einem Hammer bearbeitet worden sein. Ein Krankenwagen brachte die Frau umgehend ins Krankenhaus.

Dort stellte der Arzt mehrere Knochenbrüche an Kopf und Oberkörper sowie weitere Verletzungen fest. Der bereits einschlägig polizeibekannte 29-jährige Deutsche wurde am Montagvormittag (02.07.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. (pol/fm)