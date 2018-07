Tödlicher Motorradunfall in Sachsenheim

Kreis Ludwigsburg. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Samstagabend gegen 19.55 Uhr mit seiner Honda die Kreisstraße 1643 von Zaberfeld kommend in Richtung Häfnerhaslach. Im Bereich einer abschüssigen Linkskurve geriet der Fahrer mit dem Hinterrad auf den unbefestigten Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mehrere Meter nach rechts in den Grünbereich.

Hierbei wurde der Fahrer von der Maschine geschleudert und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Der Verunfallte wurde zunächst durch Ersthelfer und anschließend vom Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort war, reanimiert, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme durch Streifen der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg und des Polizeireviers Vaihingen/Enz waren die K 2062 und die K 1643 für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Sperrung der K 2062 wurde durch eine Streife des Polizeipräsidiums Heilbronn durchgeführt. (pol/fm)