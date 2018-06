Esslingen: Festnahme nach Vergewaltigung in Asylbewerberheim

Gegen zwei 21 Jahre alte Männer ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen eines Sexualdelikts. Die afghanischen Staatsangehörigen stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zum 20.06.2018 in einer Esslinger Asylbewerberunterkunft einen 18-jährigen Landsmann sexuell missbraucht zu haben.

Die Verdächtigen und das Opfer kannten sich flüchtig.

Als der 18-Jährige am Abend des 19.06.2018 bei ihnen zu Besuch war und anschließend dort übernachtete, soll einer der 21-Jährigen nach derzeitigem Ermittlungsstand das Opfer vergewaltigt haben, während der andere gemeinsam mit einem weiteren, noch nicht identifizierten Verdächtigen den 18-Jährigen festgehalten haben soll.

Der 18-Jährige zeigte die Tat am Tag darauf bei der Polizei an, worauf die zwei 21-Jährigen unverzüglich in der Unterkunft festgenommen werden konnten. Die Männer wurden am vergangenen Donnerstag (21.06.2018) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zum dritten Tatbeteiligten dauern derzeit noch an.