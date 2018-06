Drogendealer in Untersuchungshaft

Die Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall kam im Rahmen von Ermittlungen einem Drogendealer aus dem Haller Teilort Sulzdorf auf die Spur.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 24.05.2018 fanden die Beamten neben knapp vier Kilogramm Marihuana auch über drei Kilogramm Amphetamine, etwa 1700 Ecstasy-Tabletten, etwa 130 Gramm Haschisch, knapp 50 Gramm kristallines MDMA, sowie über 28.000 Euro Bargeld.

Der Eigentümer dieser Substanzen, ein 36-jähriger Deutscher aus Schwäbisch Hall, wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft und die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.