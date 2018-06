Vorsicht bei Kontaktlinsen im Sommer

Die richtigen Kontaktlinsen können einem den Alltag deutlich erleichtern. Anders als beispielsweise mit einer Brille hat man mit Kontaktlinsen nicht nur ein uneingeschränktes Sichtfeld, sondern auch sportliche Aktivitäten lassen sich mit Kontaktlinsen besser durchführen. Doch in der Sommerzeit gibt es einiges zu beachten, um auch in der warmen Jahreszeit die Vorteile der Kontaktlinse genießen zu können.

Wie vermeidet man das Austrocknen der Augen?

Unter trockenen Augen kann man nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer leiden. Oft sind Klimaanlagen der Grund dafür, denn künstlich gekühlte Luft ist meist sehr trocken. Für Kontaktlinsenträger ist dies besonders unangenehm, und es kann zu geröteten und juckenden Augen kommen. Doch mit ein paar einfachen Maßnahmen kann man dem entgegenwirken: Zum einen gibt es spezielle Kontaktlinsen wie von der Marke Acuvue, die einen erhöhten Wassergehalt und dauerhaft integrierten Benetzungswirkstoff haben, der den Tragekomfort gerade im Sommer erhöht. Eine Auswahl solcher Linsen findet man beispielsweise hier.

Außerdem gibt es Augentropfen und Augensprays, die den Augen die nötige Feuchtigkeit spenden. Und viel Wasser zu trinken tut dem gesamten Organismus gut, also auch den Augen. An heißen Tagen sollte man etwa 3 Liter trinken. Macht man Sport oder hält sich in der Sonne auf, dann sollte es noch mehr sein.

Kann man mit Kontaktlinsen schwimmen gehen?

Für die nötige Abkühlung im Sommer sorgen Freibäder, Seen oder das Meer. Doch während Brillenträger vor dem Sprung in das kühle Nass einfach ihre Brille abnehmen können, bedeutet dies für Kontaktlinsenträger eine große Fummelei: Kontaktlinsen eignen sich nicht zum Schwimmen, sodass man sie vorher aus den Augen nehmen muss. Denn gerät Wasser hinter die Kontaktlinse, dann können ernsthafte Entzündungen an den Augen auftreten – vor allem dann, wenn das Wasser mit Chlor versetzt ist. Entweder trägt man also im Wasser eine wasserfeste Schwimmbrille, die verhindert, dass die Augen nass werden, oder man verzichtet bei Schwimmausflügen auf die Kontaktlinse und trägt stattdessen eine Brille mit entsprechender Sehstärke. Im Übrigen gibt es inzwischen auch Schwimmbrillen mit Stärke.

Wie bewahrt man Kontaktlinsen im Sommer auf?

Direkte Sonneneinstrahlung kann die Qualität von Kontaktlinsen beeinträchtigen. Bei der Lagerung der sensiblen Sehhilfen sollte man deshalb darauf achten, dass sie nicht in der Sonne liegen oder anderweitig Hitze ausgesetzt sind. Doch auch der Kühlschrank oder gar das Gefrierfach sind nicht die richtigen Orte zur Lagerung, denn schon bei einer Durchschnittstemperatur von 7 Grad können Kontaktlinsen porös werden. Für die Lagerung in der Wohnung reicht ein schattiger Platz wie etwa das Badezimmer. Weitere Tipps zu Kontaktlinsen unter Extrembedingungen geben entsprechende Ratgeber im Internet.